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13.08.19 19:05

Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський написав заяву про звільнення.

Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Заяву він опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас звільнити мене за угодою сторін", - йдеться в заяві.

Документ датовано 12 серпня.

Начальник Житомирського обллісгоспу на вимогу Зеленського написав заяву про звільнення 01

Також Курінський опублікував відкритий лист президенту, в якому вказує, що Зеленський був "свідомо чи несвідомо введений в оману", коли на нараді в Олевську заявив про причетність Куринського до бурштинових схем. У листі також йдеться про основні проблеми лісової галузі області.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінского "не корисним державі" і змусив написати заяву на звільнення за власним бажанням.

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