На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У звіті Світового банку за 2017 рік говорилося, що на ремонт 24 тис. км доріг в Україні потрібно 150 млрд грн, нагадав Новак. Однак ці розрахунки грунтувалися на цінах чотирирічної давності, зазначив він.

"Вони порахували вартість у цінах 2015 року. Відразу хочу сказати, що це не 150 млрд. Буде набагато більше. Ми зараз це рахуємо. В Україні майже немає власного виробництва бітумів. Підрядники 80% всіх бітумів імпортують з Польщі, Білорусі, Туреччини, інших країн. За останні роки ціни на бітум зросли на 70%", – розповів він.

Новак повідомив, що "Укравтодор" спільно з командою президента України Володимира Зеленського готує програму ремонту доріг на 2020-2025 роки.

"24 тис. км за п'ять років – це можливо. Вважаю, що на 24 тис. десь приблизно 300-350 млрд грн може бути. Ми повинні бути готові на щось таке", – додав він.

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