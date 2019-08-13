Безсмертний: Зеленський - як миша, яка довірилася коту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Безсмертний розповів, що за час роботи в тристоронній групі підготував проєкт закону, "де закладена зовсім інша модель досягнення миру" на Донбасі.

За словами політика, під час роботи він спілкувався з обраними депутатами від Слуги народу. "Там є бажання знайти відповіді на складні питання, але, як і в Офісі президента, там не вистачає ні знань, ні розуміння ситуації", - зазначив Безсмертний.

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"Нинішня ситуація небезпечна тим, що за бажанням (а я вірю в чесне бажання Зеленського зробити краще) він, на жаль, зараз лізе в пастку. Він не розуміє, з ким має справу", - додав політик.

При цьому Безсмертний вважає, що президент робить це сам, його ніхто не спрямовує.

За словами Безсмертного, у Зеленського є помилкова переконаність, що Путін може бути союзником. "Він зараз у цьому протистоянні має вигляд миші, яка довірилася коту. Цей кіт пограє з мишею, а потім її покарає за це", - резюмував колишній представник України в Мінську.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.