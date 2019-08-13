Він відчуває сильні болі в спині і не може встати з ліжка, - дочка політв'язня Бекірова розповіла про стан батька

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні мого батька - Едема Бекірова не зміг відвідати адвокат Олексій Ладин у медсанчастині СІЗО. Через защемлення нерва в хребті, він не може встати з ліжка.

Батько відчуває сильні болі в спині", - йдеться в повідомленні.

Бекірова впевнена, що спровоковано це останнім засіданням суду.

"Будучи доставленим із СІЗО в будівлю Верховного Суду Криму, він 11 годин був під конвоєм без їжі і води. Таке ставлення не можна назвати інакше, як тортурами умовами, утриманням і доставленням. Кожне вивезення в автозаку, який не облаштований і не призначений для перевезення інвалідів - це удар по його здоров'ю, яке щодня погіршується в умовах СІЗО. Я боюся навіть уявити, що станеться, якщо його повезуть у таких умовах в Красноперекопський район Криму. Це приблизно дві години дороги!" - зазначила дочка політв'язня.

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Дочка Бекірова повідомила, що батькові в терміновому порядку передали знеболюючі препарати. Але це лише ситуативне рішення проблеми, а не вихід із критичної ситуації.

"Я звертаюся до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини - Людмили Денісової і прошу відреагувати, використовувати всі доступні їй механізми для допомоги моєму батькові. У Криму йому не забезпечують відповідний медичний догляд і не допускають незалежних лікарів. Батько не може самостійно пересуватися, лягати спати, ходити в туалет, відчуває нестерпний біль під час транспортування в автозаку. Утримання людини з інвалідністю в таких умовах є нелюдським і прирівнюється до тортур в порушенні статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - заявила Бекірова.

"7 серпня я звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням врятувати батька. Я дуже боюся, що ситуація набуде незворотного характеру. Кожен день у СІЗО - це повільна смерть мого батька. Кожен виїзд в автозаку і судовий процес - це тортури", - підсумувала дочка Бекірова.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.