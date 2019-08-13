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13.08.19 20:10

Від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Всі обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогневої активності противника не зафіксовано.

12 серпня збройні формування РФ і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Пищевик, Широкине (двічі), Новотроїцьке, Павлопіль, Талаківка, Піски, Гнутове, Зайцеве, Майорське. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення.

Впродовж минулої доби представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 грабіж, 8 крадіжок, 1 незаконне поводження з вогнепальною зброєю, 12 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 20 000 осіб і понад 2 тисячі транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 141 осіб і 2 372 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 35 особам.

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