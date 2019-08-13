Зустрічі в нормандському форматі зараз чекати не слід, - Безсмертний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Дипломат припустив, що на зустрічі наступного тижня з французьким президентом зустрінеться не тільки президент Росії Володимир Путін, а й Зеленський.

Водночас, на думку Безсмертного, повноцінної зустрічі в "нормандському форматі" найближчим часом чекати не слід з декількох причин. Одна з них - місцеві вибори в Росії, під час яких Путін навряд чи залишить країну. "На сьогодні для Путіна зробити такий крок - це втратити в рейтингу, він на це не піде. Він тримає тезу "українці вороги, американці - вороги", - сказав Безсмертний.

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Друга причина - складність організації зустрічі. Перш, ніж зустрінуться лідери країн, необхідно провести консультації міністрів, глав урядів, політичних радників - і тільки потім уже лідерів. "У нас немає міністра, у нас немає уряду - очевидно, що тут буде певна затримка", - сказав Безсмертний.

А політична визначеність у парламенті сьогодні? Розмови і нинішній сигнал Пєскова про те, що там "монолітна фракція" - я думаю, що багатьох цей моноліт розчарує за кілька тижнів. Для мене вже очевидно, що в цій партії, як і в усьому українському суспільстві, є представники всіх політичних сил. Просто їх назвали так - "Слуги народу", ні більше, ні менше. Очевидно, що і з організаційних, і з політичних питань зустріч відкладається", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідає з одноденним робочим візитом Францію 19 серпня, обговорить з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонні відносини і ключові міжнародні проблеми, включно з Україною.