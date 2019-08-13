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13.08.19 21:24

Завтра в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком

Завтра, 14 серпня, в місті Дніпро о 14.00, за адресою: вулиця 20-річчя Перемоги, 51 (біля Самарської районного ради) відбудеться прощання з Романом Романенком (позивний Біч), 1994 року народження, молодшим лейтенантом, командиром відділення снайперів окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов".

Завтра в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі у результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише сьогодні, 13 серпня.

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

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