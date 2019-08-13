Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа

Про це Науседа розповів одному з литовських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права", - заявив литовський президент.

За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.

Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, "треба мати об'єкт розмови".

Нагадуємо, 12 липня Гітанас Науседа офіційно обійняв посаду президента Литви.

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