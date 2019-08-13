Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.08.19 23:37

Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу

Засідання Ради національної безпеки стосовно Донбасу перебуває в стадії підготовки.

Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"РНБО стосовно Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було щодо енергетики, рішення є. Щодо Донбасу - як ви розумієте, найпростіше - це зробити ще одну заяву. Але не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення", - заявив Данилюк.

Він додав, що аналізується "комплекс заходів", тому зняття економічної блокади "саме по собі нічого не принесе".

Читайте також: "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

"Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торгові заходи, які були введені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", - сказав секретар РНБО.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100