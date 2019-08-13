Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"РНБО стосовно Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було щодо енергетики, рішення є. Щодо Донбасу - як ви розумієте, найпростіше - це зробити ще одну заяву. Але не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення", - заявив Данилюк.

Він додав, що аналізується "комплекс заходів", тому зняття економічної блокади "саме по собі нічого не принесе".

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"Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торгові заходи, які були введені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", - сказав секретар РНБО.