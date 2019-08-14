Польща підтримує пропозицію Зеленського розширити "нормандський формат", - Чапутович

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На думку глави польського МЗС, потрібно співпрацювати, концентруватися і шукати рішення, яке зупинить конфлікт, а також "шукати інші інституції, інші формати".

"Я чув про пропозицію Президента Зеленського розширити "нормандський формат". Запросити США та Велику Британію. На мою думку, це може бути гарним способом просуватися вперед", - заявив Чапутович.

Він наголосив, що в України та Польщі дуже близькі відносини. Глава польської дипломатії зазначив, що обговорював питання миру в Україні з Павлом Клімкіним, і вже двічі - з Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо зусилля Президента Зеленського щодо стабілізації ситуації, здобуття миру для Донбасу. Ми знаємо при цьому, що реакція на ці зусилля поки що не дуже оптимістична", - констатував Чапутович.

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Він також повідомив, що знає про проєкти нової української влади, спрямовані на підвищення рівня життя на лінії зіткнення, і заявив, що Польща підтримує такий підхід.

"Нам потрібно більше дій, аби вийти з глухого кута та шукати інші, можливо інституційні, рішення. ЄС мусить бути більш залученим. Це предмет дискусій у Європейському Союзі, і ми цим займаємося", - пояснив міністр.

Глава польської дипломатії вчергове запевнив, що Польща завжди підтримувала і підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і незалежність.