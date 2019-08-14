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14.08.19 08:18

У Миколаєві горів локомотив потяга "Херсон - Київ", - ДСНС. ФОТО

Увечері 13 серпня на залізничному вокзалі Миколаєва загорівся локомотив пасажирського поїзда №766 сполученням Херсон - Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Миколаєві горів локомотив потяга Херсон - Київ, - ДСНС 01

Інформація про займання локомотива надійшла до ДСНС о 17:20.

По прибуттю встановлено, що щільно задимлена та горить кабіна тепловоза і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. Для гасіння вогню використовувався генератор піни середньої кратності та два водяні столи на охолодження. Вже о 17:42 пожежу локалізовано та ліквідовано о 17:52 на площі 25 м кв.

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Як повідомили в "Укрзалізниці", внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поїзд вирушив за маршрутом о 18:07 за допомогою запасного локомотива із затримкою в 1 годину 28 хв.

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