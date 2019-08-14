"Ми знаємо, що вони роками дурили нас", - Трамп пригрозив виходом США із СОТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell у місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені зробити це", зазначив глава Білого дому.

"Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться", - підкреслив він.

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Раніше Трамп неодноразово критикував СОТ, що базується в Женеві. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

У складеному Міжнародним валютним фондом списку країн за номінальним значенням валового внутрішнього продукту КНР посідає другу сходинку, відразу після США. Однак статус у СОТ дозволяє Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар'єри для імпорту продукції. Дональд Трамп, зокрема, говорить про неправомочність цього статусу і звинувачує Китай у крадіжці американських технологій.

Тим часом, як зазначає агентство AFP, у США загалом непогана статистика виграних за посередництва СОТ спорів. У січні 2019 року Вашингтон заблокував пропозицію, що закликає якомога швидше почати процес вибору засідателів до апеляційного органу Світової організації торгівлі. Нині до його складу входять три засідателі, однак у двох з них у грудні 2019 року закінчується другий - і останній - термін повноважень.