За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

- неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Південного.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, противник здійснив 1 обстріл зі стрілецької зброї поблизу н.п. Піски.