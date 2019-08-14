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14.08.19 08:41

Постпред Великої Британії в Радбезі ООН Пірс заявила про утиск прав українців у Криму

У Криму українцям, які відмовилися змінити громадянство на російське, відмовляють у доступі до базових послуг.

Постпред Великої Британії в Радбезі ООН Пірс заявила про утиск прав українців у Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила постійний представник Великої Британії в Раді безпеки ООН Карен Пірс, повідомляє пресслужба британського МЗС.

"Усупереч міжнародному гуманітарному праву, в Криму українським громадянам, які не побажали змінювати своє громадянство, відмовляють у доступі до базових послуг", - заявила Пірс.

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Вона також згадала про порушення міжнародного гуманітарного права в Південному Судані, Малі, африканському регіоні Сахель та Сирії.

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води з Дніпра.

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