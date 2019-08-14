Два суди в Україні залишаються без суддів, - ВККС

У двох судах України не може здійснюватися правосуддя, заявила пресслужба ВККС, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Ситуація в зазначених судах, на жаль, певний час залишатиметься невирішеною", - розповіли в пресслужбі.

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У заяві зазначено, що до Вищої ради правосуддя вже направлено 467 рекомендацій про призначення кандидатів суддями. Після того, як ВРП схвалить ці призначення, а президент видасть відповідні укази, ситуація з доступом до правосуддя в судах першої інстанції "суттєво покращиться", вважають у ВККС.

Для підготовки нового судді потрібно два роки, від оголошення набору до указу президента, тому перезавантаження суддівського корпусу не може бути швидким, зазначає пресслужба.