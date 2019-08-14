Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція

Про це повідомляють "Факты", передає Цензор.НЕТ.

"Коли в інтернеті розмістив відео, на якому блогер б'є чоловіка, який заявив, що воював в АТО, ми ще не знали, де це сталося. У жодній області не було зареєстровано заяву про цей інцидент", - розповіла прессекретарка поліції Хмельницької області Інна Глега.

Передбачалося, що це могло бути в Житомирській області, де зареєстрований цей блогер, Артур Сороченко. Його особу встановили дуже швидко, однак нічого не було відомо про потерпілого. Але на відео прозвучало слово "Хмельницький", тому поліцейські об'їхали всі місця в обласному центрі, хоч приблизно схожі на місце у відеоролику. Виявилося, це дійсно відбувалося в нашому місті, і детективи Хмельницького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за хуліганство.

Дивіться також: Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Потім відео показали дільничним, оперативникам, щоб встановити особу потерпілого. Це також вдалося зробити. Чоловік на відео - житель Хмельницького. У 2014 році він добровольцем пішов в АТО, воював у складі одного зі сформованих тоді батальйонів тероборони. Зараз вже демобілізувався. Він розповів, що інцидент стався на початку липня. У поліцію не звертався, але якщо його вже знайшли, то вирішив написати заяву в поліцію.

Після збору доказової бази Артуру Сороченку заочно оголосили підозру в хуліганстві. Оскільки його місцезнаходження невідоме, його оголосили в розшук. Всіх, хто володіє інформацією про можливе місцезнаходження Сороченка Артура Валерійовича, правоохоронці просять повідомити її в найближчий підрозділ поліції або телефоном 102.

Раніше з'явилося відео побиття ветерана АТО: "Росія з нами не воює ... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями". Пізніше бандит Сороченко, який побив ветерана, погрожував азовцям, які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах по одному".