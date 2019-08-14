Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Укрінформу розповів гендиректор концерну "Укроборонпром" Павло Букін. Як відомо, держпідприємство "Укрспецекспорт", яке уклало угоду з турецькою стороною, входить до складу "Укроборонпрому".

"Логіка співпраці така. У нас є якийсь вид озброєння, а у турецької сторони – багато напрацювань в електроніці. Ми беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні електронні системи. І ми створюємо новий продукт. У нас у роботі вже є чотири такі проєкти", – розповів Букін.

За його словами, виробничі площі будуть розміщені в Туреччині, а перші проєкти реалізовуватимуться у сфері створення високоточної зброї.

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"Створюючи спільне підприємство, ми бачимо конкретну перспективу в конкретних кейсах. Насамперед це протитанкові системи і кероване озброєння. Це будуть нові зразки спільного українсько-турецького виробництва, у цих продуктів буде велика конкурентна спроможність", – сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Перспектива співпраці в цьому проєкті – забезпечення потреб Збройних сил України і Туреччини, а також експорт на ринки третіх країн.

"Це підприємство створюється саме для спільної розробки нових видів озброєння і військової техніки, постачання їх Збройним силам України і Туреччини, насамперед, і на експорт. <...> Це взагалі перше спільне підприємство "Укроборонпрому" з іноземними партнерами. Це повноцінна військова компанія з паритетною участю двох сторін", – пояснив Букін.

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Нагадаємо, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецька Baykar Defence, яка є одним з провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угода про це була підписана в ході візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Як повідомлялося, збільшення заробітків України на своїй військовій продукції не за горами. У Туреччині завершилася Міжнародна виставка військової техніки IDEF-2019, у якій взяла участь і наша країна. Результати роботи української делегації можна вважати цілком успішними. Наприклад, держпідприємство "Спецтехноекспорт" парафувало контракт на поставку до Туреччини високоточних ракет "Конус" розробки київського КБ "Луч".

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