Україна завершила передачу Нідерландам справи про аварію МН17, - СБУ

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

СБУ відмовилася відповісти, чи обрані підозрюваним запобіжні заходи й чи оголошені вони в розшук.

"22.07.2019 матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди в порядку, передбаченому ст. 599, 600 КПК України. Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", - сказано у відповіді.

СБУ підкреслює, що, згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

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