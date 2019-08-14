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14.08.19 09:48

Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів. ФОТО

У травні 2019 року з України до Саудівської Аравії було поставлено протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і ракети до них, виробництва КБ "ЛУЧ" на загальну суму в 51,321 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал" із посиланням на відкриті джерела баз даних експорту/імпорту.

Реалізували продукцію через ДП "Прогрес", яке входить до складу державної компанії "Укрспецекспорт".

Повідомляється, що через порт Миколаєва в травні було відправлено:

3 травня 2019 року:

17 травня 2019-го року:

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Зазначається, що минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет і ПТРК українського виробництва на суму 57,850 млн доларів.

ПТРК "Корсар" може використовуватись зі станка та без нього, коли стрільба ведеться з бруствера чи плеча. Наведення ракети здійснюється за лазерним променем. Максимальна дальність стрільби ракетою РК-3, якою оснащується "Корсар", становить 2500 метрів.

Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів 01

Також цей ПТРК може використовувати й інші варіанти цієї ракети з уламково-фугасною бойовою частиною – РК-3ОФ та тандемно-кумулятивною бойовою частиною – РК-3К.

ПТРК "Скіф" – це експортна назва протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", яка постачається для української армії. Цей ПТРК встановлений на пусковій установці у вигляді триноги. Дальність роботи цього комплексу – 5000 метрів.

Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів 02

Вони комплектуються ракетами з тандемними кумулятивними (РК-2С та РК-2М-К) та уламково-фугасними (РК-2ОФ та РК-2М-ОФ) бойовими частинами.

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