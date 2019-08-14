Надання російським лібералам громадянства становить загрозу для України, - Чийгоз

Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив новообраний народний депутат від партії "Європейська Солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо про те, що є громадяни інших країн, які на фронті воюють за свободу України. В цьому випадку потрібно брати до уваги цей фактор і спрощувати процедуру надання громадянства. Але спекулювати, якщо під цим буде спостерігатися послаблення в сенсі, що ліберальні рухи і діячі будуть їхати в Україну - це дуже небезпечно. Необхідно не допустити цього. Ліберальність у Росії закінчується на нашому питанні. Ми можемо мати загрозу. Відвідування нашої країни і спроби реалізації медіапроектів під виглядом висвітлення подій - це теж небезпечна тенденція. У цьому питанні потрібно бути більш прискіпливим і обережним", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України для політбіженців з РФ.

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