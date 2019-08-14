Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета "Известия".

"Окрема ескадрилья далеких безпілотників "Форпост" увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку ЧФ навесні нинішнього року", - повідомило видання з посиланням на головний штаб Військово-морського флоту (ВМФ) РФ.

За даними газети, розміщені під Севастополем безпілотники зможуть вести розвідку і давати цілевказівки ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" та артилерії.

"Ефективність нового підрозділу була перевірена під час нещодавніх флотських навчань. Досвід застосування дронів визнали успішним. Надалі на озброєння ЧФ надійде модернізована версія безпілотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" у штабі ВМФ.

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Раніше повідомлялося, що тактичний безпілотник "Форпост" є ліцензійною копією ізраїльського Searcher MkII, що збирається на Уральському заводі цивільної авіації (УЗЦА) з 2010 року. До 2018 року в російської армії було близько 30 комплексів "Форпост", зібраних з імпортних комплектуючих. Планувалося, що з 2019 року Міноборони Росії почне отримувати повністю локалізовані машини, до того ж модернізовані з урахуванням бойового досвіду в Сирії - "Форпост-М".

Розвідувальний безпілотний комплекс "Форпост" містить три літаки і наземну станцію управління. Маса одного літака становить 500 кг, корисне навантаження - 100 кг, запас палива - 99 кг. Безпілотник може розганятися до 200 км/год, здатний здійснювати розвідку з висоти 5 км протягом 16 годин на відстані до 400 км.