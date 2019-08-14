Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев

У Верховній Раді в середу відбудеться друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорять питання розміщення фракцій в залі і предмета відання комітетів. Про це перед засіданням повідомив обраний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Сьогодні на засіданні підготовчої групи ми розглянемо питання про створення двох груп. Перша вирішуватиме організаційні питання, зокрема, питанням розсадження фракцій в сесійній залі", - заявив він.

За його словами, група новообраних депутатів буде обговорювати питання предмета відання комітетів.

"Зокрема, ми пропонуємо віддати опозиції Комітет з питань свободи слова та інформації", - додав він.

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