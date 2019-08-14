Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден

У відповідь Джозеф Байден озвучив чотири пункти своєї програми щодо України, які він планує втілювати в разі обрання на пост президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, зокрема зброю, щоб посилити здатність України захищатися. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена", - заявив він.

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"В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу", - додав Байден.

"Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалася лише за умови антикорупційних реформ, включно з призначенням справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів", - акцентував він.

"Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета - підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", - резюмував Байден.