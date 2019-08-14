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14.08.19 12:19

Супрун розповіла про зустріч із Зеленським, на якій обговорювалося продовження реформи медицини

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу Президента, де обговорювали продовження реформи медицини.

Супрун розповіла про зустріч із Зеленським, на якій обговорювалося продовження реформи медицини

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Супрун розповіла перед засіданням Кабінету Міністрів, відповідаючи на запитання журналістів, чи велися з нею переговори щодо продовження роботи на посаді міністра охорони здоров'я.

"Була зустріч із Президентом, з людьми з Офісу Президента. Але ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (медицини. - Ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала", - зазначила Супрун.

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Супрун зауважила, що зустріч відбулася цієї неділі, 11 серпня.

Стосовно її роботи в новому уряді в.о. голови МОЗ зазначила: "Щодо нового уряду - я думаю, що це питання до представників Офісу Президента і партії "Слуга народу", бо вони ті, хто формує новий уряд".

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