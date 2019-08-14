Захист Зайцевої, обвинуваченої в смертельній ДТП у центрі Харкова, просить пом'якшити їй покарання до 5 років в'язниці умовно

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу пом'якшити вирок (суду першої інстанції. - Ред.) в частині призначення покарання", - сказала Плетньова під час засідання Харківського апеляційного суду.

Вона уточнила, що просить призначити покарання Зайцевій у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

На думку адвоката, міра провини її підзахисної менша, ніж другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова, тому Плетньова вважає, що відшкодування шкоди потерпілим має бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а дольовим, і Зайцева має відшкодувати 30% збитку, а 70% слід покласти на Дронова.

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При цьому Плетньова зазначила, що Зайцева не знімає із себе провини, яка "полягає в перевищенні швидкості руху". Адвокат кілька разів наголосила, що саме автомобіль Дронова протаранив машину Зайцевої, що призвело до смертельних наслідків аварії.

Мотивуючи необхідність пом'якшення покарання своєї підзахисної, адвокат також послалася на стан її здоров'я. Плетньова стверджує, що Зайцева не може отримати необхідного лікування в умовах СІЗО. Крім того, адвокат вказала на те, що суд першої інстанції під час призначення покарання не врахував пом'якшувальні обставини (каяття та добровільне відшкодування збитків).

Зайцева підтримала вимоги свого адвоката.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Сьогодні, 14 серпня, Харківський апеляційний суд почав розгляд апеляції на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, унаслідок якої загинули шість осіб і стільки ж постраждали.