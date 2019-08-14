Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, посилюється агітаційно-пропагандистська робота і контроль за формуванням і відправкою груп військовослужбовців на територію Ростовської області для отримання російських паспортів.

Водночас, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби. При цьому, зростає кількість випадків їх видачі російськими командирами підлеглим за винагороду для втечі на територію Росії та уникнення у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини і правопорушення, у т.ч. проти цивільного населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

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