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14.08.19 13:15

Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив НКРЕКП врегулювати питання ціни на електроенергію для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії.

Про це Гройсман заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Доручаю НКРЕКП врегулювати питання ціни (електроенергії. - Ред.) для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії. І до наступного уряду, і нехай збирається НКРЕКП, нехай розглядають питання, нехай зменшують ті тарифи. Це їхні повноваження. І нехай не включають нам дурня. Це їхні повноваження, вони їх мусять виконувати", - заявив Гройсман.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативні акти для того, щоб знизити ціну на електроенергію для підприємців України. І це не тільки я вимагаю, але і Президент", - додав він.

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