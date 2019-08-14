Суд зняв електронний браслет з екснардепа Крючкова

Суд зняв електронний браслет з колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, підозрюваного в завданні збитків ВАТ "Запоріжжяобленерго". Рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва Сергій Коробенко ще 25 липня, але відомо про це стало тільки сьогодні, пише "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

Прокурор САП просив суд продовжити дію зобов'язань Крючкова ще на два місяці. Суддя Коробенко його задовольнив частково: Крючков має прибути до слідчого за першим викликом, уникати спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу.

Також читайте: Адвокат Крючкова заявив, що у справі "Центренерго" власним майном може відповісти Порошенко

Нагадаємо, Крючков був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку і його соратнику нардепу Ігорю Кононенку. 15 квітня Крючков був екстрадований в Україну.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.