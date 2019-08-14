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14.08.19 13:55

Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm

Судном "Мрія-Вілга" управляє компанія Петра Белза, який пов'язаний із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту  "InformNapalm"

Танкер MRIYA (IMO: 9109811, MMSI: 272791000) є в реєстрах міжнародного судноплавства. За даними сайту MarineTraffic, зараз судно перебуває на причалі в Херсоні, однак має цікаву історію. Згідно із записами в регістрі AIS, назви і прапори, під якими ходило це судно, такі:

Ім’я судна: MRIYA

Також тут ми можемо знайти інформацію про судно, де власником значиться Felina Development Lp, а оператором вказане російське ВАТ "Судноплавна компанія Маршал".

У регістрі судноплавства України вказано, що Felina Development Lp – українська компанія.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 01

За даними реєстрів Великої Британії однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі.

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Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 02
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 03
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 04

У розвідувальній спільноті зазначають, що ця компанія зареєстрована на Петра Белза. У документах вказані рік його народження і місяць.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 05
Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 06

Людина з таким же ім'ям проходить і в українських реєстрах. За збігом місяця і року народження з високою часткою ймовірності можна припустити, що це один і той же чоловік - Петро Павлович Белз.

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Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 07

Белз значиться засновником ТОВ "Оптімусойл", яке раніше належало швейцарській компанії "Глуск Енерджі" ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

На Петра Белза в Україні зареєстровані такі організації:

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 08

"Якщо придивитися до їхньої діяльності уважніше, то можна дізнатися, що тільки одна з компаній – ТОВ "АНВIТРЕЙД" – примудрилася провести 12 угод на суму 4,6 млрд грн з Укрзалізницею, про що свідчить сайт DOZORRO", - інформує розвідувальна спільнота.

Судно Мрія-Вілга, що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm 09

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"Оскільки прокуратура АРК спільно з СБУ звинувачують судно в нелегальному постачанні нафтопродуктів в окупований Севастополь для Чорноморського флоту РФ в червні 2015 року (тобто через понад рік після анексії Криму і початку війни на Донбасі), ці документи можуть частково пролити світло на те, хто ж насправді стояв за цією схемою", - повідомили в InformNapalm.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

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