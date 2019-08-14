Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту "InformNapalm"

Танкер MRIYA (IMO: 9109811, MMSI: 272791000) є в реєстрах міжнародного судноплавства. За даними сайту MarineTraffic, зараз судно перебуває на причалі в Херсоні, однак має цікаву історію. Згідно із записами в регістрі AIS, назви і прапори, під якими ходило це судно, такі:

Ім’я судна: MRIYA

Прапор: UA (Херсон, Україна) – Останній звіт: 2019-08-07 05:58:00 Назва судна: MRIYA

Останній звіт: Назва судна: Прапор: KM (Мороні, Коморські острови) – Останній звіт: 2018-10-21 05:33:00 Назва судна: VILGA

Останній звіт: Назва судна: Прапор: KM (Мороні, Коморскі острови) – Останній звіт: 2018-08-03 17:59:00 Назва судна: VILGA

Останній звіт: Назва судна: Прапор: SL (Фрітаун, Сьєра-Леоне) – Останній звіт: 2018-08-03 17:45:00 Назва судна: VILGA

Останній звіт: Назва судна: Прапор: RU (Астрахань, Росія) – Останній звіт: 2018-02-15 07:06:00 Назва судна: SARATOV_CITY

Останній звіт: Назва судна: Прапор: RU (Астрахань, Росія) Останній звіт: 2013-01-05 20:54:00 Назва судна: SARATOV_CITY

Також тут ми можемо знайти інформацію про судно, де власником значиться Felina Development Lp, а оператором вказане російське ВАТ "Судноплавна компанія Маршал".

У регістрі судноплавства України вказано, що Felina Development Lp – українська компанія.

За даними реєстрів Великої Британії однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі.

Також читайте: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про зняття арешту із судна "Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - Баканов







У розвідувальній спільноті зазначають, що ця компанія зареєстрована на Петра Белза. У документах вказані рік його народження і місяць.





Людина з таким же ім'ям проходить і в українських реєстрах. За збігом місяця і року народження з високою часткою ймовірності можна припустити, що це один і той же чоловік - Петро Павлович Белз.

Також читайте: Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Белз значиться засновником ТОВ "Оптімусойл", яке раніше належало швейцарській компанії "Глуск Енерджі" ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

На Петра Белза в Україні зареєстровані такі організації:

"Якщо придивитися до їхньої діяльності уважніше, то можна дізнатися, що тільки одна з компаній – ТОВ "АНВIТРЕЙД" – примудрилася провести 12 угод на суму 4,6 млрд грн з Укрзалізницею, про що свідчить сайт DOZORRO", - інформує розвідувальна спільнота.

Читайте також: У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб

"Оскільки прокуратура АРК спільно з СБУ звинувачують судно в нелегальному постачанні нафтопродуктів в окупований Севастополь для Чорноморського флоту РФ в червні 2015 року (тобто через понад рік після анексії Криму і початку війни на Донбасі), ці документи можуть частково пролити світло на те, хто ж насправді стояв за цією схемою", - повідомили в InformNapalm.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".