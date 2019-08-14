СБУ розкрила чергову схему контрабанди лісу за кордон. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території нашої держави. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами.

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Вартість виявленого товару становить майже 138 000 гривень.



Фото: пресслужба СБУ

Тривають слідчі дії. Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.