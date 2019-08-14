"Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков

Відповідне запитання на засіданні підготовчої депутатської групи йому поставили новообрані нардепи від "Батьківщини" та "Євросолідарності", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") попросив Разумкова озвучити політичну позицію "Слуги народу", "щоб ми відкоригували свою позицію".

"Ми готові працювати з будь-якими політичними силами, які працюватимуть на користь нашої держави", - відповів Разумков.

Через якийсь час Кожем'якін повторив своє запитання, але глава "Слуги народу" знову ухилився від конкретної відповіді.

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"Я чомусь був упевнений, що народні депутати не допомагають один одному, а допомагають цій державі розвиватися. І працювати треба не в межах співпраці з якоюсь іншою політичною силою", - сказав Разумков і перервав спроби Кожем'якіна продовжити дискусію.

Артур Герасимов ("Євросолідарність") також заявив, що в їхній партії "з нетерпінням чекають від правлячої партії щось на кшталт коаліційної угоди або програмного документа".

Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, Разумков сказав: "Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо коаліції до політичної партії "Слуга народу" поки не надходило".