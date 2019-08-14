Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

"Це припущення не відповідає дійсності", - заявили в ОП.

Нагадаємо, раніше Роман Безсмертний, якого президент Володимир Зеленський вчора звільнив з Тристоронньої контактної групи, припустив що Зеленський незабаром зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном, а зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом не буде.

"Я думаю, що в цих числах ... відбудеться не тільки зустріч Макрона з Путіним на півдні Франції ... але і президента Франції і президента України", - сказав він в ефірі телеканалу "24" у вівторок.

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