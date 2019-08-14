Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за ціною 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Л. Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", - розповів він.

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"Раніше ДТЕК купив вугільні шахти у Ростовській обл. РФ, інвестував у ті шахти значні кошти. Тобто вирішив працювати у РФ, взяв на себе усі можливості та ризики, пов`язані із роботою у РФ. Останні три роки ДТЕК поставляв вугілля із Ростовської області на Луганську ТЕС, перекладав це у тарифи споживачів за формулою "Роттердам", а прибутки клав собі у кишеню (ну, може, ділилися із корумпованими партерами по "Роттердаму", але ми типу цього не знаємо). Але як тільки Росія вирішила перекрити поставки вугілля, і довелося використовувати газ, то ДТЕК відразу прийшов до держави. Щоб усі тимчасові збитки перекласти на державний "Нафтогаз України". Приватизація прибутків, націоналізація збитків", - додав Герус.

"Разом із тим сьогодні 8 інших ТЕС, які належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, аніж електроенергія коштує у Словаччині чи Білорусі. Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля за ціною майже 100 дол./т, хоча вугілля у "Роттердамі" коштує 50 дол./т. Більше ніхто у світі не може продавати вугілля по 100 дол., тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України", - зазначив він.

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"Чи хотіло б населення отримувати газ на 40% дешевше? Впевнений, так. Чи хотіло би збиткове комунальне теплокомуненерго Сміли чи Кривого Рогу отримувати газ на 40% дешевше? Жодних сумнівів. Але коли у Смілі люди мерзли та отримували "космічні" платіжки, то жодних спецпостанов уряду не було. Але таке право пільгової ціни, за допомогою спеціального рішення Кабміну, отримав тільки ДТЕК, що належить пану Ахметову. По-моєму, це безпрецедентне рішення - вперше за всю історію "Нафтогаз" зобов’язали продавати газ за спецціною приватній компанії (яка не виробляє тепло). Пане Насалик, може вже досить, щоб вся країна то "Роттердамом+", то пільгами на газ, то податковими пільгами субсидувала приватну компанію, яка позиціонує себе як успішний бізнес?" - резюмував Герус.



