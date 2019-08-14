Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора

Як повідомляється в середу на сайті ОАСК, відповідне рішення суд виніс за адміністративним позовом Голомші, який був звільнений за законом про очищення влади (про люстрацію), передає Цензор.НЕТ.

Суд вважає, що під час проведення люстрації має бути дотриманий індивідуальний характер відповідальності, тобто вина співробітника мала бути доведена в кожному конкретному випадку. Водночас, відповідач у справі - Генпрокуратура України - не надала доказів приналежності Голомші до кола осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

З урахуванням того, що посада Голомші у Генпрокуратурі не була політичною, не доведена і правомірність застосування до нього процедур, передбачених відповідним законом, що обумовлює висновок про недоведеність правомірності прийняття оскаржуваного рішення з підстав, зазначених у ньому, що є "достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення".

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В ОАСК підкреслили, що розгляд цього позову тривав з листопада 2014 року, що пов'язано з навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2014 року колишній на той час генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генпрокурора. Він звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію). У листопаді Голомша звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді. У квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив розгляд позову Голомші до винесення рішення Конституційного суду України з приводу конституційності закону про люстрацію. У червні 2018 року суд відновив розгляд позову. Було прийнято рішення про його розгляд у порядку спрощеного провадження без виклику сторін за наявними доказами.