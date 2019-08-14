Російський спостерігач СММ ОБСЄ, який бажав "смерті укропам", залишив територію України, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"МЗС України поставило питання про зухвалу антиукраїнську риторику Н.Алексеєва перед СММ ОБСЄ. Глава місії вжив відповідних заходів, а Н. Алексеєв покинув територію України", - відповіли в міністерстві.

Водночас МЗС нагадав, що у членів місії ОБСЄ є дипломатичні картки, згідно з міжнародними угодами України, тому вони користуються дипломатичним імунітетом.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України в соціальних мережах.

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