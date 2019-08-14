У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції. В обох випадках порушення виявили співробітники НАЗК при аналізі фінансових звітів партій за IV квартал 2018 року.

Рішення про конфіскацію внесків на підтримку "Радикальної партії" виніс Херсонський міський суд. Він визнав фізичну особу, яка здійснила два внески по 99 000 грн на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка", винною з порушенням ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішенні про конфіскацію на користь бюджету грошей, що надійшли на підтримку партії "Громадянська позиція", виніс Вінницький міський суд. Він постановив, що внесок у розмірі 250 000 гривен має бути конфіскований у держбюджет.

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"Загальний розмір конфіскованої суми внесків становить 448 000 гривень. Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" і "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року", - повідомили в НАЗК.