Кримінальне провадження не закрито, розслідування триває, - Сарган про справу Новинського

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця Генерального прокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"По ЗМІ поповзла чергова "зрада": Луценко закрив справу стосовно Новинського. Підкреслюю: провадження не закрито, розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

"Постановою слідчого судді Печерського райсуду Києва від 25.06.2019 задоволено клопотання адвоката Новинського В.В. та встановлено термін 1 місяць для завершення проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України слідчим і прокурором ГПУ в цьому кримінальному провадженні", - зазначила Сарган.

Раніше адвокат Новинського розповів, що справа закрита відповідною постановою слідчого ГПУ від 26 липня. Таким чином, прокуратура виконала вимоги ухвали Печерського районного суду Києва від 25 червня ц.р., яким ГПУ було наказано впродовж місяця завершити досудове розслідування і зробити одну з передбачених ст. 283 КПК України процесуальних дій - або закрити справу, або передати обвинувальний акт до суду.

Однак, Сарган повідомила, що цю постанову суду Генеральна прокуратура і постраждалий оскаржили в апеляційному порядку, але постановою Київського апеляційного суду від 9 липня 2019 року у відкритті апеляційного провадження відмовлено.

"Постанова суду апеляційної інстанції ГПУ оскаржена у Верховному Суді, яким рішення ще не прийнято", - заявила Сарган.

Постановою суду від 18 липня частково задоволено заяву прокурора про роз'яснення рішення суду від 25 червня і роз'яснено, що вчинення дій по завершенню проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України: "... стосуються тільки суб'єкта звернення за скаргою Новинського Вадима Владиславовича".

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Виключно на виконання згаданих судових рішень і на їхній підставі слідчий ГПУ 26 липня 2019 року прийняв рішення про закриття (в частині) кримінального провадження стосовно суб'єкта звернення за скаргою Новинського В.В. Постановою прокурора від 12 серпня 2019 року це рішення слідчого скасовано як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим і/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження щодо свідка. Таким чином, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває", - підсумувала Сарган.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського в причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Глава ГПУ Юрій Луценко оприлюднив покази свідків, які доводять його причетність до спроби відсторонення митрополита Володимира.