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14.08.19 18:04

Українцям дозволили самостійно вибирати банк для отримання субсидій

Уряд змінив порядок отримання субсидій. Тепер пільговики мають право самостійно вибрати, через який саме банк здійснюватиметься виплата субсидій.

Українцям дозволили самостійно вибирати банк для отримання субсидій

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Апостроф".

Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати соціальну виплату. Раніше відповідні рахунки відкривалися виключно в Ощадбанку.

Інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів, які отримують субсидію, Пенсійний фонд передасть автоматично. Такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом із пенсіями.

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Які саме фінансові установи зможуть проводити виплати, при цьому не уточнюється.

Найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов:

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