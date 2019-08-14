Мир має бути справжнім. Наслідки капітуляції - страшніші, ніж війна, - глава УГКЦ Святослав

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"У мене склалося враження, що Зеленський готовий вчитися. Ми з ним розмовляли українською мовою. І в певний момент він мені сказав фразу: "Ви так добре українською розмовляєте. Я хочу так, як ви". Повідомив, що має гарного викладача української мови. Він - людина молода, і хоче вдосконалюватися. А це вселяє надію, що навіть коли ми щось не вміємо чи не знаємо, то можемо це здобути. Набагато трагічніше було б, якби ми мали перед собою людину, яка б сказала: "Я все знаю, а ваша думка мені не цікава". Побачимо, як у випадку Зеленського все це виглядатиме з часом. Я хочу йому побажати, щоб він продовжував вчитися, був відкритий і сприймав добрі поради", - сказав Святослав.

Також, за його словами, президент справив враження людини, яка спілкується. "А коли ми слухаємо один одного, то створюємо унікальну можливість для того, щоб можна було поділитися своїм баченням", - зазначив глава УГКЦ.

Коментуючи відеозвернення релігійних лідерів України, яке з'явилося в результаті зустрічей з ними новообраного президента Володимира Зеленського, Святослав пояснив свою позицію:

"Зеленський до мене прийшов з проханням висловитися на тему миру на Донбасі. Я бачив, що це питання турбує президента, і він вважає питання війни своїм найважливішим викликом. Питання війни і миру турбує і нас, і ми говоримо про це всі 5 років, звертаючись зокрема і до світової громадськості. Синод УГКЦ ще на початку війни написав послання до світу під назвою "Україна спливає кров'ю". Ми розуміємо, що як би ми не старалися лікувати рани війни, це не матиме остаточного результату, поки агресор не припинить ті рани завдавати.

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У тому відеозверненні я намагався сказати, як ми розуміємо поняття миру. Мир не може означати капітуляцію і згоду на будь-які умови агресора. Тоді це буде імітація миру, а наслідки будуть ще гірші, ніж від війни. Для того, щоб мир був справжнім, він має бути справедливим. Інакше це просто буде зміна способу нанесення ран нашому народу. Ми знаємо з історії, що умиротворення агресора ще більше підживлює його апетити. Дуже важливо говорити про біль нашого народу. І навіть коли ми будемо вести переговори з агресором, то пам'ятати про очі мами, яка втратила свого сина на війні. Ми повинні бути голосом тих людей, які постраждали. Поки не буде відплати за кривди, завдані їм, то про яку справедливість може йтися? Тому я намагався, відповідаючи на прохання пана Зеленського, сказати від імені тих людей, яким ця війна болить, і донести, яким має бути справжній мир".

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