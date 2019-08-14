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14.08.19 17:51

"Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради

Партія "Слуга народу" заявила, що інші політсили мають надати до 15 серпня пропозиції щодо гостей, які будуть запрошені на перше засідання Верховної Ради 29 серпня.

"Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іонушаф під час брифінгу.

"Одне з питань, над якими працювала наша група, було пов'язане з запрошенням гостей на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Домовилися, що ми чекаємо пропозицій від інших політичних сил до завтра до 12.00", - сказав Іонушаф.

Нагадаємо, перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня.

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