НБУ програв в апеляції справу про виключення з реєстру платіжних систем ВПС 24NONSTOP – рішення суду

23 липня 2019 р. Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі за позовом ТОВ "Ай Ті Фінанс" про виключення з реєстру платіжних систем внутрішньодержавної платіжної системи 24NONSTOР. Апеляційна інстанція прийняла постанову, якою визнано протиправними та скасовано рішення НБУ "Про зупинення до усунення порушень надання послуг з переказу коштів у внутрішньодержавній платіжній системі 24NONSTOР, платіжною організацією якої є ТОВ "Ай Ті Фінанс" та "Про виключення ТОВ "Ай Ті Фінанс" з операторів послуг платіжної інфраструктури внутрішньодержавної платіжної системи 24NONSTOP", пише hubs.ua.

Постанова суду набрала законної сили. З повним текстом судового рішення можна ознайомитись за посиланням. Наразі компанія звернулася до НБУ із заявою про відновлення в реєстрі платіжних систем. Також, як заявили в ТОВ "Ай Ті Фінанс", на сьогодні експерти підраховують збитки, завдані незаконними рішеннями регулятора. "Відшкодування збитків та притягнення посадових осіб до відповідальності – це наша офіційна і принципова позиція", – наголошують в компанії.

Зазначимо, що вищеназвані рішення приймались Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ. До речі, про персональний склад Комітету офіційний сайт Національного банку сором’язливо замовчує, але країна дізнається про своїх "героїв", заявляють в ТОВ "Ай Ті Фінанс".

На думку адвокатів, які представляють інтереси компанії, розгляд справи свідчить про недосконалість національного законодавства під час оскарження рішень регулятора. Національний банк розуміє незалежність як вседозволеність. Тому вкрай необхідно терміново вносити зміни до законів, що регулюють діяльність НБУ, та процесуального законодавства. Маються на увазі повернення реєстрації в Мінюсті нормативних актів НБУ та встановлення порядку та строків розгляду справ про оскарження рішень регулятора. На сьогодні ж рішення НБУ не зупиняються у разі їх оскарження, а процес триває роками. Яскравий тому приклад ця справа: попри очевидну протиправність рішень НБУ, судовий розгляд тривав понад три роки.

Зміни у законодавстві дозволили б бізнесу, регулятором якого у даному випадку є Національний банк, ефективно захищатися та протистояти суб’єктивним діям українського чиновництва, вважають адвокати.