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14.08.19 18:33

Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології. КАРТА

Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України.

Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.

"Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створена Державна природоохоронна служба", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, профільне міністерство впродовж останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічних правопорушень і моніторингу стану навколишнього середовища.

"Загалом структура нової Державної природоохоронної служби передбачає створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ", - зазначили в міністерстві.

Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології 01

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