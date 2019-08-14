Укроборонпром звинуватив Міноборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Про це заявляє прес-служба "Укроборонпрому". Відповідна заява розміщена на його сайті, інформує Цензор.НЕТ.

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Міністерство оборони припинило фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.

"85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська", - зауважують у прес-службі.

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Крім того, повідомляють в Укроборонпромі, міністерство висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення і без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка мала докорінно підвищити ефективність бойової машини.

"Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства", - роблять висновок у концерні.

У прес-службі зазначають, що ХКБМ є легендарним розробником бронетехніки, саме його фахівцями було створено Т-34 та Т-64, крім того саме ХКБМ розробило "Оплот", БТР-3, БТР-4 та іншу сучасну бронетехніку. ХКБМ є єдиним в Україні виробником БТР-4, які з перших днів війни застосовуються на передовій та отримали численні позитивні відгуки від бійців.

В Укроборонпромі також нагадали, що через позицію військового представництва щодо БТР-4, у квітні цього року на ДП "Житомирський бронетанковий завод" було призупинено роботу цеху з виробництва корпусів для цієї машини. Концерн неодноразово попереджав, що відмова від використання броні з країн ЄС та застосування архаїчних норм стандартизації часів СРСР ставить під загрозу переозброєння українського війська та нормальне функціонування підприємств бронетанкової галузі України, а у подальшому – всього оборонно-промислового комплексу України.

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