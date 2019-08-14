Зеркаль планує піти з МЗС

Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як я була призначена на цю посаду на засіданні Кабміну. ​​І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", - заявила Зеркаль.

"Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань в арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", - підкреслила вона.

При цьому на запитання, чи планує вона працювати в посольстві, Зеркаль відповіла, що "не зацікавлена ​​залишати країну".

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"Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є цікавішими, ніж робота послом. Тому враховуватиму, де буду потрібна... або не потрібна", - додала вона.

Також заступник міністра сказала, що після того, як обійняла посаду заступника голови МЗС, не отримувала пропозицій про нове працевлаштування.

"Розумієте, коли ви п'ять років займаєтеся якоюсь проблематикою, ви якісь справи завершуєте, якісь - ставите на курс логічного завершення. І залишатися з цим - нецікаво. Я розумію, що повертаються багато моїх колег, які можуть завершувати справи, які ми почали", - сказала Зеркаль.

У зв'язку з цим вона сказала, що меморандуми до Міжнародного суду ООН і Арбітражний трибунал з морського права вже подані, вони розглядаються судами.

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"Ми зараз фактично вже на середині процесу, і зараз чекаємо рішення, яке має бути до кінця року. Перше рішення має бути щодо порушень морської конвенції у зв'язку з незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів, - коли вони будуть готові до рішення. Поки остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції щодо порушень міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму і расової дискримінації", - заявила Зеркаль.

"Тобто, останні місяці цього року будуть визначальними з точки зору того, як ми пройшли першу стадію з юрисдикції. Після прийняття рішення з юрисдикції в судах буде певний період тиші, коли суди розглядатимуть меморандуми - наш і російський. І потім, думаю, не раніше, ніж через півтора року, будуть призначені наступні слухання по суті", - заявила вона.

Водночас Зеркаль висловила думку, що потрібно дати можливість попрацювати іншим.