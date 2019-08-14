Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років

Про це Микола Голомша сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".

На запитання, коли він планує повернутися на робоче місце, Голомша сказав, що не встиг ще обміркувати це питання, оскільки нинішнє рішення Окружного адмінсуду Києва стало для нього несподіванкою.

Водночас він підтвердив, що збирається вимагати виплати зарплати в ГПУ.

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"Я не олігарх, я не маю заводів-пароплавів. У мене є сім'я. Я вважаю, що це було несправедливо. Я претендуватиму на ті кошти, які мені повинні були виділити, тому що я на це живу", - сказав Голомша.

У ГПУ сказали, що поки не коментують цю тему, бо ще не отримали рішення суду.

У середу, 14 серпня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення визнати протиправним і скасувати наказ Генеральної прокуратури України про звільнення Миколи Голомші з посади першого заступника генпрокурора і постановив поновити його на посаді.



Як повідомлялося, в кінці жовтня 2014 року колишній на той час генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генпрокурора. Він звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію). У листопаді Голомша звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді. У квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив розгляд позову Голомші до винесення рішення Конституційного суду України з приводу конституційності закону про люстрацію. У червні 2018 року суд відновив розгляд позову. Було прийнято рішення про його розгляд у порядку спрощеного провадження без виклику сторін за наявними доказами.

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