Російським вченим заборонили спілкуватися з іноземними колегами без дозволу міністерства

Наказ, що посилює правила контактів з іноземцями, передбачає, що російські наукові організації повинні будуть за п'ять днів повідомити Міносвіти про заплановану зустріч із зарубіжними колегами, надавши список учасників. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".

На зустрічі з іноземцем, йдеться в документі, мають бути присутніми як мінімум двоє російських учених. Контакти із закордонними колегами в неробочий час, як випливає з наказу, можливі тільки з дозволу керівництва. Після зустрічі від вчених вимагають скласти звіт з коротким описом розмови, приклавши до нього скани паспортів учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб

Крім того, в рекомендаціях Міністерства освіти та науки йдеться, що під час відвідування наукових організацій іноземці можуть використовувати записуючі і копіюючі інформацію пристрої "тільки у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ".

Цей пункт, як вказує завідувач лабораторією Управління складними системами Інституту проблем машинознавства РАН Олександр Фрадков у відкритому листі на ім'я глави Міністерства освіти та науки, "викликає особливий подив". Чи означає ця вимога, що тепер, наприклад, у учасників міжнародних конференцій доведеться "відбирати годинник, телефон і інші технічні пристрої (мабуть, і кулькову ручку теж)", пише він.

Дивіться також: У Росії актора заарештували за ролик, у якому він зіграв п'яного даївця. ВIДЕО

В адміністрації президента РФ приписи назвали "перебором".

"Звичайно, потрібно проявляти певну пильність, тому що закордонні спецслужби, звісно ж, не дрімають. Скажімо так, науково-промислове шпигунство ніхто не скасовував. 24 години на добу, сім днів на тиждень він націлений проти наших вчених, особливо молодих і так далі. Але це не означає, що ми маємо закувати себе в якісь правила, які ні до чого хорошого в результаті не приведуть", - сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

У пресслужбі Міністерства вищої освіти і науки РФ пояснюють, що наказ має "рекомендаційний" характер. У відомстві вважають, що він відображає загальносвітову практику.

Також читайте: У Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті

"Рекомендації спрямовані насамперед для обліку показників зростання міжнародних зв'язків, - заявили у міністерстві. - Цей наказ у жодному разі не спрямований для здійснення контролю за організаціями, підвідомчими Міністерству освіти та науки РФ".