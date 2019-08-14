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14.08.19 22:10

Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі начальника одного із секторів обласного Управління ДСНС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 01

Під час слідства правоохоронці встановили, що хабар підполковник вимагав від суб'єкта господарювання у сфері надання ріелторських послуг. За певну винагороду чиновник гарантував прийняття документів на придбання трьох квартир для працівників ДСНС на умовах фінансового лізингу.

Сьогодні, 14 серпня, хабарника затримали під час одержання ним другої частини "траншу" - 850 доларів. Раніше, 22 липня, поліцейські задокументовали факт отримання фігурантом 500 доларів як хабара за реалізовану квартиру.

Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 02

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Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 03

Зараз підполковника цивільного захисту затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК та обрання запобіжного заходу.

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