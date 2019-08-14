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14.08.19 21:55

Уряд виділить 18,6 млн гривень на одноразову допомогу постраждалим учасникам АТО і родичам загиблих

Всього допомогу отримають члени сімей 11 загиблих учасників АТО і 11 осіб, які отримали інвалідність через поранення під час участі в бойових діях на сході країни.

Уряд виділить 18,6 млн гривень на одноразову допомогу постраждалим учасникам АТО і родичам загиблих

Таке рішення в середу, 14 серпня ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

Одноразова допомога буде направлена: членам сімей 11 осіб, загиблих у зоні АТО, на загальну суму 13 млн грн; 11 особам, які отримали інвалідність у зоні АТО, на загальну суму 5,6 млн грн.

Кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджету.

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"Загибель або поранення наших героїв - це рана для всієї країни, Європи та світу. Тому що ці чоловіки і жінки захищають безцінний мир. Наш із вами обов'язок - підтримувати і допомагати кожному з цих героїв, їхнім сім'ям. Грошова допомога не зцілить ран і не поверне загиблих воїнів, але вона - це найменше, що ми можемо зробити", - прокоментував рішення уряду перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів.

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