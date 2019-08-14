Прикордонника затримали на Волині на хабарі 15 тис. грн за сприяння в контрабанді сигарет. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор прикордонної служби третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з України в країни Євросоюзу тютюнових виробів.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя хабара в сумі 15 тис. гривень за сприяння в переправленні через державний кордон 25 ящиків сигарет. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після одержання другої частини хабара в розмірі 10 тисяч гривень. Раніше було задокументовано отримання зловмисником першої частини хабара.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності інспектора.