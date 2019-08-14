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14.08.19 22:06

Прикордонника затримали на Волині на хабарі 15 тис. грн за сприяння в контрабанді сигарет. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі інспектора відділу прикордонної служби "Висоцьк" Луцького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Прикордонника затримали на Волині на хабарі 15 тис. грн за сприяння в контрабанді сигарет 01

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор прикордонної служби третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з України в країни Євросоюзу тютюнових виробів.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя хабара в сумі 15 тис. гривень за сприяння в переправленні через державний кордон 25 ящиків сигарет. Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після одержання другої частини хабара в розмірі 10 тисяч гривень. Раніше було задокументовано отримання зловмисником першої частини хабара.

Прикордонника затримали на Волині на хабарі 15 тис. грн за сприяння в контрабанді сигарет 02

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності інспектора.

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