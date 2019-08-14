Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.08.19 21:59

ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака заявила про його затримання.

ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Про це Юлія Гримчак написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз проходить затримання мого чоловіка, Гримчака Юрія Миколайовича, Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - повідомила вона.

ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина 01

Генеральна прокуратура України поки не прокоментувала цю інформацію.

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.

Читайте також: Україна зможе отримати список громадян, які оформили російські паспорти, - Гримчак. ВIДЕО

Слід зазначити, що Гримчак багато років дружив із нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100